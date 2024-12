VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Kuidas on võimalik, et Markus Howard viskab kolmeseid 0/25? Kas Eesti klubid võiks noori julgemalt laenule anda?

Sama mängu raames tõstatus ka üks üldisem teema, kus saatejuhid olid ja on erinevas leeris. Miks nooremapoolsed mängijad ei tohi minuteid saades eksida, aga välismaalastele on see lubatud? Kas tegelikkuses ei peaks olema vastupidi, kui me tahame Eesti mängijaid juurde kasvatada? Me alatasa kurdame, et mängijad pole, aga samas nagu ei seisa ka selle eest, et neid tulevikus rohkem oleks. Läbi eksimuste ju mängijaks saadaksegi... Saatejuhtide vahel läks tuliseks. Argumente potsatas lauale ühe ja teise nurga alt. Talts läks enda näite varal meenutustega korra isegi Kölni, kirjeldades, kuidas vanemad mängijad teda toona õpetasid. Jurtšenko oli lähedal, et saada sissesõidukeeld ka Tartusse. Samas, hea asja nimel, pole ükski sissesõidukeeld liiga karm karistus. Ette said võetud ka Kalev/Cramo, Keila Coolbeti ja TalTech/Alexela mängud.