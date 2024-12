VIDEO | Ajalugu teinud Artti Aigro: suutsin nurgad, diagonaalid ja isegi täismängu pihta panna

„Tundsin, et hüpe oli väga hea otsast saati ja kui seda tuge pärast otsa alla ei saanud, siis teine pool suutsin ära kannatada selle ja suutsin hüppe viia sinna 135-136 meetri kanti, mis pärast hüpet pakkus väga suurt rahulolu,“ kirjeldas eestlane ajaloolise tulemuse toonud hüpet. „Kui lotoõnne on, siis on ja täna suutsin nurgad, diagonaalid ja isegi täismängu pihta panna.“