Inglismaa kõrgliigas löödi kübaratrikk, mille sarnast pole nähtud 67 aastat

„See on hämmastav, et lähen ajalooraamatutesse!“ õhkas Kluivertist kohtumise järel siiras rahulolu. „Olen ülirahul.“

Bournemouthi peatreeneri Andoni Iraola sõnul polnud ta Kluiverti kolmanda penalti eel kindel, kas tema lööma saatmine on kõige kindlam valik. „Mõtlesin kolmanda penalti juures, et ehk pole parim, kui tema lööma asub. Ma ei soovinud olla see, kes talle seda ütleb. Iga järgmist penaltit on keerulisem võrku saata. Ma polnud kindel, kas peaksime laskma tal lüüa, kuid seda võimalust oli keeruline talt ära võtta,“ tunnistas ta võidu järel.