Robert Rooba viskas endise koduklubi võrku 23 sekundiga värava

Otsustaval kolmandikul viskas Rooba koduklubi veel kaks vastuseta väravat, kui käe said valgeks Radek Koblizek ja Joonas Oden.

5:0 võidu teeninud KooKoo on pärast keerulist hooaja algust jalgu alla saamas. Viimasest viiest kohtumisest on teenitud maksimaalselt viis võitu, mis on tõstnud klubi liigatabelis 16 meeskonna konkurentsis 36 punktiga 10. kohale.