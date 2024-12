Iirimaal töötuks jäänud Eesti koondislane liitus Paide Linnameeskonnaga

Rahvuskoondises debüteeris Miller 2016. aasta novembris peetud maavõistlusmängus Antigua ja Barbudaga. Tänaseks on on Miller sinisärke esindanud 37 kohtumises ning saanud kirja kaks tabamust.

„Tark ja mitmekülgne, need on omadussõnad, mis kerkivad pähe, kui on vaja Martinit iseloomustada,“ lausus Kams. „Kindlasti lisab tema liitumine Paidega ka meie meeskonnale mitmekülgsust ja avardab meie võimalusi. Oleme kõik näinud, et Martin suudab kohaneda mängimaks väga erinevatel positsioonidel. Tema tugevused tulevad aga kõige paremini välja just väljaku südames mängides: ta suudab hästi mängu siduda ning loob ründajatele väravavõimalusi. Tere tulemast Linnameeskonda, Martin!“