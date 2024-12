OTSEBLOGI | Vinge suusasõidu teinud Ilves on hüppevõistluse eel seitsmendal kohal

Kristjan Ilves pole Rukal veel oodatud minekut leidnud, kuna reedel lõpetas eestlane 17. ning laupäeval 21. kohal. Seejuures on mõlemal juhul Ilves enda positsiooni suusarajal parandanud: kui avapäeval sai Eesti kahevõistleja lähte 25. realt, siis eile oli ta hüppevõistluse järel 27.

Head minekut on Rukal näidanud Saksamaa kahevõistlejad, kes teenisid laupäeval koguni kolmikvõidu. Kuuest poodiumikohast on kahel päeval koguni viis hõivanud sakslased. Ainsana on suutnud nende pidu rikkuda Jarl Magnus Riiber, kes teenis reedel esikoha. Laupäeval oli parim mees Johannes Rydzek.