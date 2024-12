Heina koduklubi peatreener vabandas fännide ees, kuid sai ikkagi sule sappa

Valladolidi käekäik Hispaania kõrgliigas on käimasoleval hooajal olnud kõike muud kui parim. Järjekordne külm dušš tuli klubil vastu võtta laupäeva õhtul, kui kodustaadionil tunnistati Madridi Atletico 5:0 paremust. 15 mängust on kogutud vaid kaheksa punkti, millega ollakse liigatabeli viimasel ehk 20. real.

Viimati LaLigas 18. oktoobril võidurõõmu tunda saanud Valladolidi juhtkond astus laupäevase allajäämise järel oodatud sammu, teatades mõned tunnid pärast lõpuvilet, et klubi peatreeneri Paulo Pezzolanoga on leping lõpetatud.

Mängujärgsel pressikonverentsil, mil Pezzolano vallandamine polnud veel ametlik, oli peatreener mõistagi kohal. Ta vabandas kõikide klubi fännide ees ning tunnistas, et tegemist on meeskonnale väga raske hetkega.

„Jooksime lati alt läbi ja olime haavatavad. Meil on praegu väga raske hetk, oleme haavatavad. Kõigil on toimuva pärast valus. Nüüd tuleb teha enesekriitikat ja tööd. Kui ma sellesse ei usuks, poleks ma siin. Ma olen siin selleks, et tagada positiivne lõpptulemus,“ tunnistas Pezzolano.