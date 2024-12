Pärnu Võrkpalliklubi alistas Cronimet liigas kindlalt lähikonkurenti

Pärnul on käsil suurepärane hooaja algus, kuna turniiritabelis hoitakse 16 punktiga Võru Barruse järel teist kohta. Riia meeskond on kaheksast mängust kogunud kaks punkti vähem, millega ollakse tihedas tabelis viiendad.

Pärnu peatreener Rainer Vassiljev ütleb vastase kohta, et Riia sai väga palju jõudu kogenud koondislase Toms Vanagsi liitumisest. „Õnnestus ta koondises nii-öelda ellu äratada ja ta on oma võrkpalluri teed jätkamas. See on üks konkreetne põhjus Riia praeguses edus. Ja ülejäänud meeskond on kaua kokku mänginud koosseis,“ ütles Vassiljev.