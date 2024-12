TÄNA DELFI TV-s | Tartu Bigbank läheb Cronimet liigas vastamisi külalistega Lätist

Bigbanki juhendaja Alar Rikberg selgitab tasavägiseid tulemusi liiga tasemega. „Need näitavad, et on ühtse tasemega liiga ja ühtegi nõrka vastast pole. Isegi kui Daugavpils on hetkel tagumises osas tabelis, võivad nad heal päeval hästi mängida ja alahinnata neid ei tohi, seda on konkurendid juba tunda saanud. Meil käib koormuse jaotamine ja kõikidele mänguaja leidmine. Väiksemaid muresid meil on ja nendega me maadleme, et järgmisest nädalast oleks kõik mehed korras ja saaksime karika finaaliks valmistuda. Samas ei ole meie kogu tähelepanu seal, sest tabeliseis on ülitihe ja iga punkt on kaalul,“ kommenteeris Rikberg.