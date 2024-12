OTSEBLOGI | Eesti teatenelik langes Tominga suusaprobleemi tõttu esikümnest välja

Naiste 4x6 km teatesõit saab lähte kell 18.25. Eesti stardinumber on 15 ning järjestus on Regina Ermits, Tuuli Tomingas, Susan Külm ja Johanna Talihärm. Sama koosseisuga tuldi veebruaris Nove Mestos toimunud MM-il neljandaks.

„Esimesse tiiru tulles oli vasakult tuul. Leppisime treeneriga kokku, et teen kolm parandust vasakule. Tuli välja, et ei piisanud, oleks vist pidanud kuus tegema. Ebareaalselt valus oli üksinda sõita. Täitsa pekkis, tuled püstitiiru, suht head olud ja ees väga ei eksita. Proovisin natukenegi järgi saada kiire laskmisega. Keerasin seal ka hea plassi maha. Keetsin sellise supi kokku ja nüüd saavad teised poisid seda maitsta,“ kommenteeris Zahkna ETV otse-eetris oma esimese vahetuse ebaõnnestumist.

Eesti koondise abitreeneri Karel Viigipuu sõnul pole vaja veel paanikanuppu vajutada. „Ei ole üldse hea siin seista. Aga arvan, et muretsemiseks pole põhjust. Teatesõit on selline, et kui esimesest tiirust läbi ei tule, siis hakkab kaotust kuhjaga kogunema, sest tuleb ikkagi pundiga koos sõita. Üksinda jäämine on selline rada, mida keegi käia ei taha. Meil on mõned komistuskivid sees. Kui neist üle saame, siis hakkab ka tulema. Maailm ei halasta, kõik lasksid täna hästi,“ lausus ta ETV ülekandes.