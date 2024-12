TENNISEAASTA HINDED | Kanepi pole ainus üheline ning mehed päästsid hooaja katastroofist

Lõppenud aasta pakkus Eesti tennisele positiivseid emotsioone vähe, kuid see on ka mõistetav. Kui varasemalt on Eestil olnud Kaia Kanepi ja Anett Kontaveiti näol kaks maailma tippu kuuluvat tennisisti, siis tänavu saime rõõmu tunda Mark Lajali üle, kes pääses esmakordselt suure slämmi turniiri põhitabelisse. Kuid ATP või WTA edetabelipunkt on 25. novembri seisuga ette näidata kokku 10 Eesti tennisistil. Jättes välja Oliver Ojakääru treeneri Kenneth Raisma, kes pole enam tegevmängija, said Delfi poolt hinde neist kõik.