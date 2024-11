Vägev! Paul Aronist sai vormel-1 meeskonna reservsõitja. „Emotsioonid on laes!“

20-aastane Aron on teinud tänavu F2-sarjas suurepärase hooaja ning on kaks etappi enne lõppu endiselt tiitlikonkurentsis. Alles eile saavutas Hitechi meeskonda esindav eestlane Katari etapi kvalifikatsioonis esikoha.

„On uskumatult eriline liituda BWT Alpine vormel 1 meeskonnaga. On selge, et see on suurepärane koht iga noore sõitja jaoks ja mul on väga hea meel, et Flavio (Briatore) ja Oliver (Oakes) on mulle selle võimaluse andnud. Ootan suure põnevusega töö alustamist ja oma karjääri jätkamist motospordis,“ kommenteeris Aron Alpine`i pressiteate vahendusel.

„Enne 2025. aastat ja rasket tööd, mis meeskonna reservsõitja ametiga kaasneb, on mul vaja keskenduda F2 meistrivõistlustele ja anda endast kõik, et võidelda tiitli nimel,“ lisas eestlane.

Alpine’i nõunik Flavio Briatore sõnas, et Aron on järjekordne noor talent, kellest nad loodavad arendada F1 tasemel sõitja.

„Meil on väga hea meel, et Paul liitus 2025. aastaks BWT Alpine vormel-1 meeskonnaga reservsõitjana. Praegu on vormel-ühes toimumas põlvkondade vahetus, nagu me näeme paljude noorte sõitjate puhul, kes tulevad meie sporti ja avaldavad suurt mõju. Usume, et Paul on üks parimaid talente ja loodame temast arendada F1 piloodi,“ ütles Briatore.

Alpine`i senine reservsõitja, 21-aastane austraallane Jack Doohan edutati uueks hooajaks meeskonna põhisõitjaks. Prantsusmaa tiimi teine põhisõitja on Pierre Gasly.

Oma suurtoetajale Stokkerile antud kommentaaris ütles Aron: „Emotsioonid on laes! Olen kogu oma elu töötanud eesmärgiga saada vormel 1 sõitjaks ja nüüd olen sellele ühe suure sammu võrra lähemal. Varusõitja roll 2025. aastal on ideaalne võimalus õppida vormel 1-st ning arendada ennast sõitjana. Sellegipoolest on hetkel peamiseks prioriteediks selle aasta vormel 2 hooaeg, mida soovin lõpetada tugeval noodil.“

Kaks etappi enne F2 hooaja lõppu hoiab Aron 133 punktiga neljandat kohta. Sarja liidrist, 20-aastasest brasiillasest Gabriel Bortoletost jääb Eesti vormelilootus maha 36,5 punktiga. Täna õhtul peetakse Katari GP sprindisõit, homme on kavas põhisõit.

