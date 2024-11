„Maakeeli s*tasti jah.“ Eestlased jäid Ruka sprindis veerandfinaalist kaugele, esikohad võtsid Klæbo ja Hagström

Meeste koondise peatreener Aivar Rehemaa tõdes Õhtulehe, et rahuloleks pole mõistagi põhjust. „Ütlen ausalt, endalegi väga ootamatu ja kiire lõpp. Mingit hirmsat paanikat ei ole, aga maakeeli s*tasti jah,“ lausus ta. „Ühes edasipääsejas oli üsna kindel, lootsin, et on kaks. Kui lähed nulliga koju, siis... Paari aasta eest väga vähe kogenud treenerina oleksin natuke rohkem üle elanud, praegu võtan rahulikult.“