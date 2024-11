Ermits ja Zahkna tulid paarissegateates kaheksandaks, segateatenelik sai varakult ringiga

Ermits andis Zahknale vahetuse üle kuuendana nii enda esimese kui ka teise vahetuse järel, sealjuures tegi ta tiirudes esimesed eksimused just oma viimases püstilaksmises. „Oli tahtmine hästi lasta, aga tegin saatusliku vea – matt oli libe ja mõtlesin, et pole hullu, aga võinuks selle sekundi võtta ja asendit parandada. Ma libisesin ja pinge tekkis jalga, mistõttu võinuks võtta parem stabiilse hea asendi,“ lisas 28-aastane Ermits. „Sõitu on raske võrrelda, sest ring oli kiire. Kuid jõudu oli, suusk toimis ja ootan põnevusega järgmisi päevi.“

Zahkna sõnul oli tulemus pigem üle keskmise hästi. „Stardinumber 14 ütleb meie eelmise aasta taseme ära,“ rääkis duo meespool. „Hea meel on stabiilse võistluse üle. Endal ei tulnud ühtegi nullitiiru, aga lasin kiirelt ja võtsin varudega maha. Ajaliselt sama nagu oleks olnud kontrollitud null. Jõudsime mängu, kus oli teoorias võimalus kuue sekka tulla. Ja hea meel on selle üle, et me ei kukkunud kohe alguses ära.“