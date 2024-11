OTSEBLOGI | Ermits ja Zahkna said paarissegateates kaheksanda koha. Kuidas läheb meie nelikul segateates?

Paarissegateates püsis Eesti duo Regina Ermits – Rene Zahkna alates esimesest tiirust kuni finišini esikaheksas. „Top8 oli miinimum ja võib-olla nüüd tagantjärgi isu kasvab, mistõttu kuue sekka tulek oleks olnud hea. Kuid meeste viimases vahetuses käis selline andmine, et kerge polnud,“ selgitas Ermits ETV otseülekandes.

Ermits andis kuuenda tiiru järel Zahknale viimase vahetuse üle kuuendana, sealjuures tegi ta oma esimesed eksimused just enda viimases püstilaksmises. „Oli tahtmine hästi lasta, aga tegin saatusliku vea – matt oli libe ja mõtlesin, et pole hullu, aga võinuks selle sekundi võtta ja asendit parandada. Ma libisesin ja pinge tekkis jalga, mistõttu võinuks võtta parem stabiilse hea asendi,“ lisas 28-aastane Ermits. „Sõitu on raske võrrelda, sest ring oli kiire. Kuid jõudu oli, suusk toimis ja ootan põnevusega järgmisi päevi.“