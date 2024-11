19-aastane sportlane läks arsti juurde ja suri samal päeval

Hancke isa ütles Belgia ajalehele Het Laatste Nieuws , et poja surma põhjustas tõenäoliselt meningiit, vahendab Ilta-Sanomat . Vaid päev enne suurt tragöödiat oli Hancke lahkunud vanematekodust laia naeratusega.

„Ta arvas, et tal on külm, sest oli pühapäeval vihma käes rattaga sõitnud. Kui tema seisund ei paranenud, läks ta arsti juurde,“ rääkis isa teisele Belgia ajalehele Het Nieuwsbladile.

Arst kahtlustas alguses, et Hanckel on gripilaadne infektsioon. Hiljem noormehe seisund halvenes dramaatiliselt ja ta ei suutnud enam jalgadel püsida. Belglane viidi Genti ülikooli haiglasse, kus talle anti antibiootikume. Kuigi olukord näis paremuse poole pöörduvat, ei saanud arstid hiljem enam midagi teha ja noormees suri.

„On haruldane, et keegi saab nii kiiresti bakteriaalse infektsiooni. Nakkus oli levinud üle kogu keha,“ ütles neuroloog Dimitri Hemelsoet Saksa ajalehe Bild andmetel.

„Nii meeskonnakaaslastel kui klubi töötajatel on Tuurist kõige paremad mälestused. Ta oli alati lugupidav, rõõmsameelne ja kõigi poolt armastatud,“ kirjutas noore belglase kodumeeskond The Lead Out Cycling Academy Instagramis.