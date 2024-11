TIPPHETKED | Hull mäng! Tagaajaja rollis olnud Rapla võttis TalTechi üle napi skalbi

Mängu eel:

Tegemist on lähirivaalide mänguga, sest TalTech on hetkel kuue võidu ja viie kaotusega 8. kohal ning Rapla nelja võidu ja viie kaotusega vahetult nende järel üheksas.

„Pärast koondisepausi on see meie jaoks esimene mäng ja kohe ühe meie lähikonkurendi vastu. Loodame, et suudame rooste kiirelt maha joosta ja näidata kodupublikule atraktiivset korvpalli,“ kommenteeris mängu eel Rapla peatreener Brett Nõmm.