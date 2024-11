Selver x TalTech sai Robežsardze vastu väärt võidu

Tallinna klubi peatreener Andres Toobal tahab tiitlikaitsja nigelat tabeliseisu parandada.

„Meie jaoks on punktilisa hädavajalik ja peame proovima Riia vastu maksimumi saada. Meil on see nädal üle pika aja selline, kus me saame trennis ka midagi sisulist teha. Eelmised nädalad olid meil tiheda graafiku tõttu ainult mängueelsed trennid. Kuskilt peame hakkama neid punkte koguma, et see tabeliseis natukenegi soliidsemaks muutuks,“ ütles Toobal.

„Riia on seni väga hea olnud ja see, kuidas nad hiljuti Võrust jagu said, kui veel endal põhinurk puudu oli.. nad on ohtlikud ja püüame hästi valmis olla selleks kohtumiseks.“

Tabelijuht on enne nädalavahetust 16 punkti kogunud Pärnu Võrkpalliklubi, teine on samuti 16 silmaga Jekabpilsi Luši ja kolmas 15 punktiga Tartu Bigbank. Neljandal positsioonil paikneb 14 punktiga Robežsardze/Riia, viiendalt kohalt leiab samuti 14 punkti kogunud Võru Barrus, kuues on 8 punktiga Ezerzeme/DU ning seitsmes 4 punktiga Selver x TalTech.

