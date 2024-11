TÄNA DELFI TV-s | Võru Barrus võõrustab Daugavpilsi meeskonda

Tabelijuht on enne nädalavahetust 16 punkti kogunud Pärnu Võrkpalliklubi, teine on samuti 16 silmaga Jekabpilsi Luši ja kolmas 15 punktiga Tartu Bigbank. Neljandal positsioonil paikneb 14 punktiga Robežsardze/Riia, viiendalt kohalt leiab samuti 14 punkti kogunud Võru Barrus Võrkpalliklubi, kuues on 8 punktiga Ezerzeme/DU ning seitsmes 4 punktiga Selver x TalTech.

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp tõdeb, et sel hooajal on kõik Läti klubid sammu edasi teinud ja see kajastub ka tabeliseisus.

„Lätlased on hästi õnnestunud, hästi mänginud ja ka koosseisude osas sammu edasi teinud sel aastal. Ma usun, et mingi hetk jääb Jekabpils teistest Läti klubidest ettepoole, aga potentsiaali on ka meie järgmisel vastasel Daugavpilsil. Ka meie seal peetud mäng tuli väga raskelt, nad on selline meeskond, et kogu aeg tuleb asjad enda kontrolli all hoida ja nad kohe nii-öelda ära murda. Kui nad emotsiooni üles saavad, eriti rünnaku poolelt, siis on raske. Meil käivad endal asjad liiga palju üles-alla, aga loodame, et läheb stabiilsemaks,“ kommenteeris Lüütsepp.