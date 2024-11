Kuulujutud Rootsi murdmaasuusataja karsklusest osutusid valeks. „See on võltsuudis. Ma joon!“

Möödunud aasta suvel tuli avalikkuse ette Poromaa metsik vallalise elu. Poromaa oli seitse aastat kestnud suhte jooksul Frida Karlssoniga võtnud pidutsemist rahulikult, aga seejärel otsustas rootslane looma välja lasta. „Olen elanud päris vaba elu. Kuigi olen püüdnud rahulikuks jääda, pean tunnistama, et pidutsemist on olnud päris palju, rääkis Poromaa toona Rootsi meediale.

Käimasoleva hooaja eel on aga meediasse jõudnud kuulujutud, et Poromaa on hoogsale poissmehe elule kriipsu peale tõmmanud. Veelgi enam, ta olevat sootuks alkoholi tarbimisest loobunud.