AMETLIK | Leicester City määras peatreeneriks hollandlase Ruud van Nistelrooy

Van Nistelrooy alustas hooaega Manchester Unitedis, kus Erik ten Hag tõi ta oma meeskonda abitreeneriks. Ten Hagi vallandamise järel sai Van Nistelrooy ka ise võimaluse Unitedi juhtimiseks ning neljast tema käe all peetud kohtumisest teenisid punased kuradid kolm võitu ja ühe viigi. Kuna klubi uueks peatreeneriks määratud Ruben Amorimi oma tiimis hollandlasele kohta ei näinud, jäi ta sarnaselt kolleegile töötuks.

„Ma olen uhke ja väga põnevil,“ sõnas 48-aastane Van Nistelrooy pärast peatreeneriks määramist. „Olen põnevil, et saan siin klubis töötamist alustada, tutvuda kõigiga ning anda endast selle jalgpalliklubi hüvanguks kõik. Kõik siinsed töötajad on väga entusiastlikud ning loomulikult on selle klubi lähiajalugu muljetavaldav.“