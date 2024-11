PEEP PAHVI AJAHÜPPED | Heino Enden: Tallinnast helistati Moskvasse ja räägiti, et ma joon ja tõmban l******ga ringi

Kui Enden otsustas maailmameistrina liituda Moskva CSKA meeskonnaga, püüti teda kättemaksuks mustata. „Kui oli juba teada, et lähen Moskvasse, tehti Tallinnast sinna kõne ja räägiti, et Liidu koondise laagrite vahelisel ajal ma joon ja tõmban l******ga ringi,“ rääkis ta ning lisas, et pahatahtlik vale ei suutnud tema karjääri rikkuda.