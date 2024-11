Premium liigasse tõusnud Harju JK Laagri leidis uue peatreeneri

Harju JK Laagri lõpetas pingelise kulminatsiooni saanud Esiliiga hooaja võitjana, edestades Viimsit kolme punktiga. Kuid juba eelnevalt oli teada, et klubi Premium liigasse tüürinud ja 2019. aastast klubi peatreenerina tegutsenud portugallane Victor Silva järgmisel hooajal meeskonnas ei jätka.

Uue peatreeneri leidis järgmisel hooajal ajaloo teist Premium liiga hooaega alustav Harju klubi seest. Lootsiks edutatud Lauri Nuuma tegutses viimased neli aastat Harju spordidirektorina.

„Lauri on suurte kogemustega treener, mida ta on saanud nii Eestis kui ka välismaalt. Meie jaoks tunduski järgmine loogiline samm ühendada spordidirektori ja seatreeneri roll ning alustada uut peatükki. Oleme kindlad, et tehtud on järgmine õige valik! Taustal töö juba käib. Meeskond koguneb uuel aastal jaanuari alguses. Ootame põnevusega järgmist hooaega Premium liigas,“ kommenteeris klubi tegevjuht Kalmar Liiv.

Peatreener Lauri Nuuma sõnul jõuti pärast erinevate variantide kalkuleerimist arusaamale sinna, et meeskond ei soovinud protsessi drastiliselt muuta. „Pigem üritame maksimumi saavutada olemasolevate mängijate ja staffiga. Oli loogiline, et pärast mitut aastat vundamendi loomist jätkame sarnases suunas. Minu jaoks on peatreeneri roll uus, aga samas tuttavas keskkonnas väljakutse,“ sõnas ta.

„Üritame anda oma parima, et olla ka Premium Liigas 2026. aastal. Meil on klubis palju hea potentsiaaliga mängijaid, kes on pühendunud ja kellel on kvaliteeti, et näidata ka tulemusi järgmisel hooajal. Meeskonna tasutajõuga on liitumas mõni uus nägu, kuid mängijatest tahame säilitada võistkonna nii-öelda selgroo ning täiendada võtmepositsioone. Eesmärk on olla igas mängus konkurentsis,“ lisas ta.

