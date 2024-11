Eesti naiste jalgpallikoondis sai uue peatreeneri debüütmängus 0:8 kolaka

Koondise peatreenerina debüüdi teinud Aleksandra Ševoldajeva ütles pärast kohtumist, et vastane kasutas meisterlikult eestlannade vead ära. „Küllaltki keeruline mäng. Oleks tahtnud ise muutusi ellu viia, aga me ei saanud visuaalselt õiget pilti kätte ning oli palju tehnilisi eksimusi. Vastane oli tehniline ning mängis hästi kontrarünnakute peale, nad kasutasid iga pallikaotuse ära ning tekitasid olukordi, mis lõppesid resultatiivselt. Kosovo sai täiskomplekti – löödi värav keskjoonelt, realiseeriti penalti, mängiti lõpus enamuses. Oli väga raske mäng, kus me lihtsalt ei saanud mängu üle head kontrolli,“ sõnas peatreener.