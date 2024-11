KOMMENTAAR | Kärpekirves raius üle poole Team Estonia suvealade sportlasi välja, enamasti põhjendatult

Kärbe tundub karm, ent kui sellesse süüvida, siis paari erandit välja jättes õiglane. Kuna raha on vähe, ei jagu kõigile raha ega peakski jaguma, sest maksumaksja ei pea tasuma nende kulu, kelle suurim saavutus on Eesti või parimal juhul Skandinaavia meistrivõistlustel saadud medal. Team Estonia on tippspordiüksus, mille siht on EM-, MM- ja olümpiamedalid.