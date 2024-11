Eesti neidude U19 jalgpallikoondis jõudis järjekordse võiduga ajaloolise saavutuse lävele

Peatreener Reivo Vinteri sõnul oli mängu iseloom sarnane kohtumisele Küprosega, kellega koondis kohtus kolm päeva tagasi. „Olime ise palju palliga ning vastane keskendus kontrarünnakutele. Kui esimene vastane tuli mingitel hetkedel kõrgelt survestama, siis Aserbaidžaan püsis terve võistkonnaga kaitses. See oli meile huvitav proovikivi, kuidas tekitada sealt väravavõimalusi,“ rääkis ta. Vinter lisas, et teisel poolajal pärast vahetusi kadus eestlannadel õige mängurütm, millega anti vastasele poolikuid võimalusi, kuid õnneks midagi ohtlikku neist ei sündinud.

Uue nädala alguses Eestit ootav Šveits on peatreeneri sõnul valikturniiri alagrupivastastest kõige keerulisem. „Nad andsid täna kohtumises Küprose vastu põhimängijatele puhkust – on näha, et nad valmistuvad viimaseks mänguks täie tõsidusega. On hästi meeles möödunud aasta neidude U17 finaalturniiri mäng, kus samad tüdrukud said Šveitsilt kirja kaotuse, kuid nii minul, personalil kui võistkonnal on vaid üks eesmärk – turniiril oma alagrupp võita,“ võttis Vinter oma mõtted kokku.