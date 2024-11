Świąteki positiivne dopinguproov põhjustas konkurentides pahameelt. „Miks keegi korruptsiooni tõsiselt ei võta?“

Tennises puhtuse eest võitlev organisatsioon ITIA teatas neljapäeval, et Świątek andis positiivse proovi tänavu augustis võistlusvälise kontrolli käigus, kui tema analüüsist leiti trimetasidiini jälgi.

Poolatar selgitas vahelejäämist asjaoluga, et ta kasutas ajavahega kohanemiseks Poolas toodetud melatoniini ning see ravim osutus saastatuks. ITIA uurimine kinnitas, et ravim oligi saastatud. Seetõttu otsustas organisatsioon, et Świątek pääseb vaid ühekuulise võistluskeeluga, sest „tema eksimus ja hooletus oli väga madalal tasemel“. Świątek sai esialgse võistluskeelu 12. septembril.

Tänavu on dopinguteemad pakkunud suurt kõneainet, sest ka meeste maailma esireket Jannik Sinner andis kaks positiivset dopinguproovi, mis sisaldasid anaboolse steroidi klostebooli jälgi. Kuna Sinner pääses sootuks karistusest, siis on paljudel konkurentidel okas hinges, et kas tõesti peab profitennises paika printsiip: mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale.

Näiteks endisele maailma esireketile Simona Halepile määrati keelatud aine roksadustaadi kasutamise eest nelja aasta pikkune võistluskeeld, mis küll hiljem kärbiti üheksale kuule. Rumeenlanna aga ei mõista, miks pääses Świątek oluliselt lühema karistusega.

„Ma istun ja tõesti proovin aru saada, aga see näib võimatu. Kuidas saab inimesi nii erinevalt kohelda ja karistada? Ma ei leia loogilist vastust ja ilmselt seda polegi. See on lihtsalt ITIA tahte küsimus, kes tegi minu hävitamiseks kõik endast oleneva, hoolimata tõenditest,“ lausus Halep sotsiaalmeedias.

Ta jätkas: „Ma uskusin alati headusesse ja õiglusesse. See oli tõesti väga valus ja kõik see ebaõiglus jääb mind alatiseks saatma. Kuidas on võimalik, et identseid juhtumeid vaadeldakse täiesti erinevalt. Kaotasin oma karjäärist kaks aastat. Ma ei saanud öösiti magada, pidevad mõtted, ärevus, vastuseta küsimused... Aga lõpuks sain õiguse ja selgus, et tegemist oli juhusliku saastumisega.“