Vaata, kes pääsesid EOK uue juhtkonna esimesse Team Estonia nimekirja!

„Näeme jätkuvalt, et Team Estonia tugi on väga oluline neile noorsportlastele, kes lõpetavad keskkooli ja on karjääri suhtes teelahkmel. Tänu koostööle alaliitudega oleme saanud pildi ette, mis seisus ollakse ning saame toetada neid, kes on juba oma vanuseklassis silma paistnud ja kelle suhtumine sporti on professionaalne,“ sõnas Kanter.