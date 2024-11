Ingebrigtsenite isale esitati süüdistus ka kahekordse olümpiavõitja väärkohtlemises

Jooksuvendade advokaat Mette Yvonne Larsen ütles Aftenpostenile, et süüdistust oli oodata juba pikemat aega.

24-aastase Jakob Ingebrigtseni näol on tegemist ühe aegade parima Norra kergejõustiklasega. Ta on kroonitud kahel korral olümpiavõitjaks ja võitnud kaks MM-tiitlit.

Skandaal puhkes juba 2022. aasta alguses, mil jooksuässadest vennad teatasid, et nende ja isa koostöö on lõppenud. Toona spekuleeriti meedias, et põhjus võib olla isa tervises, ehkki üha enam räägiti ka isa karmidest meetoditest.