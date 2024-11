Rahahädas võrkpalliliit loobub peasekretäri teenetest

Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur tänab Lillebergi, kes on viimase pooleteise aasta jooksul alaliidu tegevust vedanud. „Kindlasti pole see olnud lihtne aeg ja soovin Ivarile edaspidiseks vaid parimat tema ettevõtmistes. Hetkel alaliidule uut peasekretäri otsima ei hakata ning peasekretäri kohuseid täidab alates detsembrist alaliidu spordidirektor Kert Toobal. Usun, et nii Kert kui alaliidu töötajad Kerdi tugimeeskonnana suudavad alaliitu kenasti edasi viia,“ ütles Pevkur pressiteate vahendusel.