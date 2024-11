Petter Northug Eesti koondisesse? Suusaäss otsib riiki, kelle abil olümpiale pürgida

„Ma arvan, et 2026. aasta mängudele jõudmine on täiesti võimalik ja peaksin selle ära tegema. Oleks väga lahe uuesti olümpiat kogeda, aga see peaks juhtuma 2026. aastal, sest 2030 oleks juba liiga hilja,“ sedastas ta.

„Northug on heas vormis. Kui ta täielikult keskendub ja mu treeningplaane jälgib, siis on tal head võimalused. Ta peab lihtsalt kõvasti trenni tegema, aga teame, et see poleks tema jaoks probleem,“ rääkis Tšernoussov-Gasparin NRK-le.