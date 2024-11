Kolmekordne Pariisi olümpiamedalist sai Austraalias eluaegse võistluskeelu

Richardson on oma otsust selgitanud isiklike põhjustega, öeldes, et soovib jahtida uusi unistusi. „Suurbritannia esindamise mõte on mul peas olnud sellest ajast peale, kui Austraaliasse kolisin [9-aastaselt]. Olen oma karjääri keskpaigas, nii et mõtlesin, et praegu võib olla hea aeg üleminekuks. Arvasin, et kahetsen seda elu lõpuni, kui seda sammu ei astu,“ rääkis Richardson.