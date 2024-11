Hyundai boss loodab Ott Tänakut ümbritseva „mõistatuse“ lahendada

Tänak oli hooaja viimasel rallil Jaapanis veel pühapäeva hommikul kindel liider, kuid tegi siis saatusliku avarii, mis kindlustas Neuville`ile individuaalse maailmameistritiitli ja tõi lõpuks Toyotale meeskondliku MM-tiitli.

„Oleme kõik kindlasti väga pettunud. Selles pole küsimust,“ ütles Abiteboul õnnetu avarii kohta DirtFishile.

Täna ma tunnen, et mul on Otiga juhtunu ees vastutus.

Siiski võtab Abiteboul osa süüd Tänaku õnnetusest enda peale.

„Peame selle üle arutlema, kuidas paremaks saada, kuidas tagada, et ta neid [vigu] väldiks, sest sel aastal on neid olnud üsna palju,“ sõnas Abiteboul. „Ta tunneb selle ise ära.“

„Ja kui tal [Tänakul] on karjääris eesmärk, mis ma usun, et tal on, eriti järgmiseks aastaks, peame mõistma, kuidas selle olukorraga paremini toime tulla. Ja see on meie mure, mitte ainult tema oma.“

„Ma pean mõistma, kuidas saan teda aidata, rohkem toetada. Täna ma tunnen, et mul on Otiga juhtunu ees vastutus,“ tunnistas tiimijuht, et ei suuda veel Tänaku vajadusi mõista.

Abiteboul liitus Hyundaiga 2023. aasta hooaja alguses ning palkas Tänaku 2024. aastaks.

„Täna õhtul tunnen, et ma ei suutnud Otile seda platvormi pakkuda, peamiselt suhtlemise osas,“ jätkas Abiteboul. „Ma arvan, et iga sõitja vajab midagi, mis on natuke erinev. Ma ei tea, mida Ott tahab või mida ta vajab, need võivad olla erinevad asjad, ja see on see, mille me peame välja selgitama. Ma pean leidma selle mõistatuse võtme.“

Hyundai boss lisas, et mõistab Neuville`i soove selgelt paremini.

„Ma arvan, et Thierry vajas enesekindlust, stabiilsust, kindlustunnet... Thierry on keegi, kes on väga struktureeritud, on väga selge, mida ta vajab, mida ta tahab, ja ma arvan, et ta tahtis kedagi, kes paneks ka selgelt paika struktuuri, selguse, läbipaistvuse, pragmaatilisuse ja ma arvan, et kuigi ma pole selline ralliekspert nagu tema, ma suutsin seda pakkuda.“

Nii Tänak kui Neuville jätkavad Hyundai põhisõitjatena ka järgmisel aastal.

