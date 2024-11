Ogier jäi hooajaga rahule: ma ei kahetse mitte midagi

Toyota meeskonna juht Jari-Matti Latvala pöördus Ogier poole palvega, et ta võistleks planeeritust rohkem, pärast Soome rallit, sest prantslane oli siis Toyota sõitjatest parim ning ainus, kes suutis ohustada Hyundai mehi Thierry Neuville ’i ja Ott Tänakut . Lisaks oli käsil väga tihe heitlus tootjate meistritiitlile.

Ogier tuligi tööandja soovile vastu, kuid suurt edu ta ei saavutanud. Nii Kreekas, Tšiilis kui Kesk-Euroopa rallil tegi prantslane avarii ja katkestas.

Ogier ei kahetse ometi midagi. „Kuigi asjad ei läinud nii positiivselt, kui lootsime, ei andnud me kunagi alla,“ sõnas kogenud prantslane, vahendab Rallit.fi.

Ka karjääri üheksas individuaalne MM-tiitel jäi Ogier’l saavutamata. „Ma ei kahetse meistritiitlita jäämist. Sellest sai meie eesmärk alles hooaja keskel pärast seda, kui olime oma esimesel kuuel võistlusel suurt edu saavutanud. Ma teeksin täpselt sama, kui hooaeg uuesti algaks,“ rõhutas Ogier.

„Olen väga rahul selle tasakaaluga, mis mu elus praegu on. Olen oma kaheksa meistritiitliga rahul ja pole vahet, kas mul on üks rohkem või üks vähem. Nii et ma ei kahetse midagi,“ ütles Ogier.