GRAAFIK | Eesti noorte võrkpallis valitseb tüdrukute ülemvõim. Kuidas seda koondise hüvanguks ära kasutada?

Tüdrukuid on alates 2010. aastast võrkpalliharrastajate seas alati rohkem olnud kui poisse, kuid viimastel aastatel on õrnem sugu arvude poolest pikkade sammudega eest ära libisenud. Näiteks 2010. aastal oli Spordiregistri andmetel volletüdrukuid trennides 1289 ja poisse 1112, aastal 2024 on samad numbrid juba 3191 ja 1630.