Kristjan Ilvese eelvõistlus Ruka MK-etapil ebaõnnestus. „Kõige rohkem olen enda peale vihane“

Mulluse hooaja MK-sarja viies mees Ilves hüppas suure mäe proovivõistlusel vaid 102,5 meetrit ning teenis 75,6 punkti. Hommikusel treeningul oli eestlane hüpanud lausa 25 meetrit kaugemale.

Kõige rohkem olen enda peale vihane. Need tingimused ei olnud sellised, et nii lühikese hüppe oleks pidanud tegema.

Parima õhulennu teinud norralane Jarl Magnus Riiber sai kirja 144 meetrit, mis andis 150,9 punkti. Kolm järgmist kohta hõivasid austerlased, teine oli Franz-Josef Rehrl (143,5m, 143,4 punkti), kolmas Thomas Rettenegger (137,5m, 138,1 p) ja neljas Johannes Lamparter (138,5 m, 136,2 p).

Ilves kaotaks nende tulemuste põhjal enne 7,5 km suusasõitu Riiberile minuti ja 10 sekundiga.

Ilves tunnistas Delfile, et on nii kehva hüppe pärast eelkõige enda peale pahane, sest see tulemus ei peegelda tema hetkevormi.

„Treeninghüpe tuli okeilt välja, proovivoorus oli palju tuulega mängimist. Ega ma proovivoorus mingit head hüpet ei teinud, aga tuule puhul olin väga ebaõnnesõdur. Sealt see [ebaõnnestumine] kõik kokku tuli, aga ma tean, et asi on väikestes detailides kinni,“ ütles Ilves.

Eestlane peab nüüd lootma, et ilmaolud lubavad MK-etapil ametlikud hüppevõistlused läbi viia, sest vastasel juhul lähevad arvesse just tänased tulemused. Homse osas Ilves väga optimistlik ei ole.

„Ma tean, et hüpped ei ole olnud ülistabiilsed ja enesekindlad, aga arvatavasti pääsen siin ikka hüppama. Homme on küll veidike kahtlane ja see hüpe võib minna arvesse. Aga tänased tulemused ei peegelda päris seda seisu ja vormi, kus ma olen. Pead ei tohi norgu lasta.“

Kui mures Ilves selle ühe ebaõnnestunud hüppe pärast on? „Ega selline hüpe heameelt ei tee, kõige rohkem olen enda peale vihane. Need tingimused ei olnud sellised, et nii lühikese hüppe oleks pidanud tegema. Samas Ruka mägi on karm, kui on ebaõnne, poom on madalal ja saad halvad olud, siis väga palju valikuid ei ole,“ lisas Ilves.

Ruka MK-etapi kahevõistluse kompaktvõistluse suusahüpped on kavas homme algusega kell 12.25. 7,5 km suusasõit algab kell 16.00.

