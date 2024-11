Norra suusahüppekoondise uus võistlusvorm põhjustas skandaali

Kuna Norra suusahüppajate suursponsoriks on relvatööstusettevõte Nammo, on sportlaste kiivril nüüdsest ka mürsu kujutis, kirjutab Ilta-Sanomat.

„Maailmas on nii palju sõdu ja konflikte, et see on maitsetu. Šokeeriv on näha norralasi võistlemas mürsuga otsaesisel“ kommenteeris Amnesty poliitiline nõunik Frank Conde Tangberg Norra rahvusringhäälingule NRK.