KUULA | „Mis tunne on?“ Hanno Pevkur muudatustest võrkpalliliidus, raskest rahalisest seisust ja enda isiklikest prioriteetidest

Võrkpalliliidu president andis saates teada, et praeguse peasekretäri Ivar Lillebergi töökohustused lõppevad 1. detsembril ning tema ülesanded jaotatakse ära teiste töötajate vahel. Viimase majandusaasta aruande järgi oli võrkpalliliidul 11 töötajat. Pevkur ei teinud saladust, et töötajate arv on vähenenud, kuid ei täpsustanud, kui palju.

„Oleme töötajate arvu natuke kokku tõmmanud. 1. detsembrist jaotame me ametist lahkuva peasekretäri ülesanded laiali kontoris teiste inimeste vahel. Oleme kindlasti pidanud oma igapäevased kulutused kontoris üle vaatama,“ rääkis Pevkur.

Miks peasekretär lahkub? „Üks on finantsiline põhjus. Tegime Ivariga kokkuleppe, et tema ülesanded alaliidus lõppevaid. Nii oma majas kui ka väljaspool on erinevaid arvamusi palju olnud, aga minul on olnud temaga väga hea läbisaamine ning ma tänan väga, et ta on selle perioodi (Lilleberg alustas võrkpalliliidus tööd märtsis 2023 - toim) alaliitu on vedanud.“

Pevkur täpsustas, et peasekretäri peamised kohustused jäävad alaliidu spordidirektori Kert Toobali õlule.

Miks Pevkur, olles eelkõige ikkagi Eesti kaitseminister, ise võrkpalliliidu presidendi kohast nii kiivalt kinni hoiab?

„Ma ei hoia kinni. Kui keegi on valmis üle võtma, siis mina olen valmis selle koha üle andma. Eelmise, [juunis toimunud] üldkoosoleku eel ei olnud uut kandidaati ning mul paluti jätkata. Ütlesin ausalt, et mul pole nii palju aega kui varem. Loomulikult, kui Eestis on keegi, kes on valmis siia oma raha ja aega panema, siis jumala eest, mina olen valmis selle liigutuse tegema (tagasi astuma - G.L.). Olen nii enda kui ka võrkpallipere suhtes aus - saan seda tööd teha nii palju, kui kaitseministri tööst aega üle jääb. Riigikaitse on minu jaoks prioriteet number üks,“ vastas Pevkur.