KOMMENTAAR | Suured saunad ja ebavõrdsus. Kas me sellist Meistrite liigat tahtsimegi?

Otsest vastust pole, kuid argumente selle kasuks, et tegemist on täieliku absurdiga on küll ja veel. Uue süsteemi tulekuga on küll igas voorus vähemalt paberil mitmeid suuri kohtumisi, kuid vaadates üldist pilti, kaldub lõviosa mängudest selgelt ühele poole. Ka üllatustulemusi, mis lisaks kõigele vürtsi ja on jalgpalli magusaim osa, on äärmiselt vähe.