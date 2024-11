Eesti legend Soomes! Põhjanaabrid loodavad Erki Noole ja kohaliku tulevikulootuse koostööst suurt edu

21-aastane seitsmevõistleja on kahekordne U20 maailmameister ja Euroopa meister nii U23 kui U21 vanuses. Tänavu Glasgow’s toimunud täiskasvanute sise MM-il pälvis Vanninen hõbemedali. Vanninen, kelle isiklik rekord on 6391 punkti, sai tänavusel Pariisi olümpial 15. koha.

Oktoobri lõpus sahistati Soome meedias, et Vannineni uueks treeneriks on saamas Erki Nool. Mõned päevad hiljem tuli sellele ka ametlik kinnitus.

Iltalehti artiklis meenutatakse Erki Noolt kui kümnevõistluse olümpiavõitjat ja Euroopa meistrit. Autor Santtu Silvennoinen on ära märkinud, et Nool on valitud ka Eesti seksikaimaks meheks. „Erki Nool (54), Saga Vannineni (21) uus treener on Eestis pehmelt öeldes legend,“ kirjutas Silvennoinen. Artiklis meenutatakse veel, et Nool kuulus aastatel 2007-2015 riigikokku ning ta veab ka omanimelist kergejõustikukooli.