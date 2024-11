Eesti stiilikohtunike kogemused: praktika Siberi äärealal, vestlused maailma tippudega ning hindajate haneks tõmbajad

Kuuendat hooaega kohtunikuna hüppajate stiili hinnanud Kristi Loit rääkis, et stiilikohtunikuks saamine on pealtnäha lihtne. „Enamasti on sellest huvitatud inimesed, kes on olnud varasemalt alaga seotud või suusahüpetest väga huvitatud,“ rääkis Loit. Ta sõnas, et huvi korral tuleb endast Eesti Suusaliidule märku anda, kellega koos algab tõsisem teekond. Loiti sõnul saab stiilikohtuniku ametit esmalt proovida noorte võistlustel. „Kõige tähtsam on huvi ja soov panustada pikalt,“ rääkis ta ning lisas, et Eesti siseselt ei ole stiilikohtuniku töö alustamiseks eksameid vaja teha. „Kui oled olnud kolm aastat püsivalt aktiivne stiilikohtunik, osalenud kõigil seminaridel ja koolitustel ning kui Eesti Suusaliit näeb sinus potentsiaali ja vajadust, siis pakutakse võimalust saada rahvusvaheliseks stiilikohtunikuks. See võtab vähemalt 5 aastat aega,“ võttis Loit teekonna kokku.

Ago Markvardt aga märkis, et Eesti Suusaliidul ei ole liiga palju stiilikohtunikke vaja, sest rahvusvahelistel võistlustel pole kohti jagada. „Kohtuniku tööga raha ei teeni, see on pigem oma sportlaskarjääri tagasiandmine,“ tunnistas Markvardt, kuid lisas, et kõik tööga seotud kulud hüvitatakse nagu näiteks transport, toitlustus ja majutus.

Vahur Tasase sõnul on stiilikohtuniku ameti juures kõige keerulisem see, et igaks hüppeks tuleb uuesti keskenduda. „Sa pead igaks hüppeks fokuseerima kõik oma meeled sellele,“ selgitas Tasane. Paraku on mõnel mäel hüppeid raskem hinnata. Tema sõnul muudab õiglaste punktide andmise kõige keerulisemaks heitlik ja keeruline ilm. Markvardt tõi esile, et keerulisem on hinnata olukordi, kus kohtunik ei näe otseselt hüppaja asendit lennu suhtes. „Kõige parem on, kui stiilikohtunik on hüppajaga samal lennutrajektooril“, märkis Markvardt. Tema arvates on eriti keeruline just maandumise hetk. Väljakutsed on ka lennumäel. „Mida suurem on mägi, seda keerulisem on hinnata,“ sedastas ta.