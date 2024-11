Kaardilugejaga koostöö lõpetanud noor ralliäss Sami Pajari kriitikast: oleksin pidanud oma otsust paremini selgitama

Samas selgus ka, et Pajari vahetab kaardilugejat. „Sami otsus üllatas mind ja olen ilmselgelt selle pärast väga õnnetu. Ma ei soovinud, et asjad nii läheksid,“ lausus Mälkönen Instagrami vahendusel. „Need on olnud mu elu parimad päevad ja on olnud suur au teiega koostööd teha. Soovin Samile edaspidiseks edu.“

„Kuigi meie koostöö oli väga edukas, on meil olnud ka raskeid hetki nagu igas suhtes. Noorte sportlastena otsime mõlemad veel enda teed. Sõitjana pean olema kindel, et mul on autos parim võimalik partner ning mul on kahju, et me ei leidnud sobivat lahendust koos jätkamiseks,“ lisas Pajari. „Rõhutan, et olen väga uhke ja tänulik meie ühiste saavutuste üle. Loodan, et mõistate, et tahame nüüd edasi liikuda ja rohkem seda teemat ei kommenteeri.“