Manchester Unitedist lahkunud Ruud van Nistelrooyst saab teise Premier League’i klubi peatreener

Leicester City vallandas pühapäeval senise juhendaja Steve Cooperi, kes alles juunis võistkonda toodi. 2016. aasta Inglismaa meister naases üheaastase pausi järel Premier League’i, kus on tänavune hooaeg alanud aga keeruliselt. Klubi hoiab tabelis 12 punktiga 16. kohta.

BBC teatel on klubi uueks peatreeneriks saamas hollandlane Ruud van Nistelrooy. Endine ründetäht naases sel suvel Inglismaale, kus temast sai Manchester Unitedis Erik ten Hagi abitreener. Peale kaasmaalase vallandamist sai neljas mängus ajutise peatreeneri rolli täita just van Nistelrooy. Tema saldoks jäi nelja mänguga kolm võitu ning üks viik. Kolmest võidust kaks tulid just Leicester City üle.