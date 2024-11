OTSEPILT DELFI TV-s | Pärnu Sadam kaotas Viimsile avapoolaja

Viimsi võitis avaveerandi 21:19 ja kasvatas poolajavileks eduseisu 35:27-le. Pärnakate visketabavus mängust on siiani vaid 37% (Viimsil 48).

Pärnu Sadam on seni pidanud ühisliigas kuus kohtumist, millest on võidetud kolm. See annab tabelis üheksanda koha. Pärnakad käisid viimati platsil 17. novembril, kui võõrsil alistati BK Ogre 87:76.