Hyundai boss tunnistas, et nad tegid tänavu kolmanda autoga valeotsuse

Abiteboul tunnistab, et see polnud parim taktika.

„Võin öelda, et me ​​ei teinud oma juhtide elu väga lihtsaks,“ ütles Abiteboul, vahendab Rallit.fi . „Tagantjärele mõeldes on kaks sõitjat ilmselt parem variant kui kolm. Lihtsalt sellepärast, et sõiduvõimalused on testimispiirangute tõttu väga piiratud. Õiget rütmi pole väga lihtne leida.“

„Jah, Toyotal oli ka osalise koormusega sõitjaid, aga nemad olid ka maailmameistrid. Lisaks said nad rohkem rallisid kui meie sõitjad. Ja ma arvan, et see, kuidas me oma sõitjate ajakava paika panime, ei olnud parim võimalik,“ lausus Abiteboul enesekriitiliselt. „Mõnel mehel tuli rallide vahele liiga pikk paus. Tagantjärele mõeldes oli see üks asi, mida me sel hooajal piisavalt hästi ei optimeerinud.“