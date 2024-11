Pikalt vigastuspausilt naasnud korvpallikoondislane Jürgens: Eestisse ma ei plaani jääda

„Mõned teisedki Eesti klubid tundsid minu vastu huvi, aga olen üldiselt väga konkreetne – Eestisse ma ei plaani jääda. Kuid mingi hetk taipasin, et järgmise sammu tegemiseks pean hakkama kuskilt pihta ja võimalikult kiirelt taas mängima. Aeg on praegu väga tähtis. TalTech tegi pakkumise, rääkisime läbi ning mulle meeldis siinne olukord. See on naasmiseks väga hea koht ja olen otsusega rahul,“ lausus ta kolmapäevase kohtumise järel, kus TalTech/Alexela jäi alla Kalev/Cramole.