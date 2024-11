Kelly Sildaru vigastas Austrias põlve ristatisidet ja peab pidama pika võistluspausi

„Uuringute tulemusel selgus, et Kellyl on vasaku põlve eesmise ristatisideme vigastus. Sama põlve opereerisin ka aastaid tagasi,“ ütles artroskoopiale ja sporditraumatoloogiale keskendunud ortopeed Madis Rahu. „Vigastuse täpne ulatus selgub operatsiooni käigus. Seejärel on võimalik hinnata taastumisperioodi pikkust,“ lisas ta.

„Mul on väga raske aksepteerida fakti, et olen sunnitud uuesti operatsioonile minema ja taastusravi protsessi läbi tegema. Olin just hakanud end suuskadel enesekindlalt tundma ning olin väga motiveeritud võistlema ja hästi esinema. Kahjuks on antud olukord minu kontrolli alt väljas ja hetkel ei jää muud üle kui võtta päev korraga, leida endas tugevus uuesti taastusravi teekond läbi teha ning püüda leida oma päevades ka positiivseid hetki. Kuigi mul on tunne, et ma ei ole valmis pärast 1,5 aastast vigastuspausi seda kohe uuesti läbi tegema, siis tean, et saan sellega hakkama ja hoian pea püsti. Hetkel on kõik tulevikuplaanid väga lahtised, aga olümpia on siiski selge siht ja niisama lihtsalt ma alla ei anna.“