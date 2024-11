Ka suurtel klubidel tuleb ette libastumisi. Manchester City juhtis Meistrite liiga matšis Rotterdami Feyenoordi vastu 3:0, kuid viimase 15 minutiga anti koduväljakul edu käest ning lepiti 3:3 viigiga. Ikka juhtub. Olukorra muudab nende jaoks aga traagilisemaks tõsiasi, et eelmised viis kohtumist on ManCity kaotanud. Midagi säärast ei ole Pep Guardiola harjunud kogema. Samas olukorrale otsa vaadates on selge, et kõik see pidi varem või hiljem juhtuma.