Ajalooliselt prohvetliku sõnumiga voodilina saab näha spordimuuseumis

See ajalooline ese on nüüd kõigile huvilistele vaatamiseks välja pandud muuseumi üldala vitriini. Prohvetliku sõnumiga lipu kinkisid muuseumile toonase Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) endised tudengid - Erki Jaanson, Jaanus Kerik ja Hendrek Kelder - kes tegid selle 1988. aastal, et väljendada oma toetust Eesti sportlaste unistusele osaleda olümpiamängudel iseseisva riigina.