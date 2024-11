Meistrite liiga: Liverpool võtab kodus vastu Madridi Reali, kas Aston Villa nopib ka Juventuse skalbi?

Liverpool ja Real taas vastamisi

Viimati suutis Liverpool meistrite liigas Reali alistada 2009. aastal. Seejärel on kaks suurklubi kohtunud omavahel kaheksa korda, millest Madridi võistkond on võitnud seitse ja üks mäng lõppenud viigiga.

Samas on Liverpool ainus tiim, kes senised neli mängu kõik võitnud. Punane klubi on alistanud Leverkuseni Bayeri, RB Leipzigi, Bologna ja AC Milani. Realil on nelja mänguga kirjas vaid kuus punkti, olles teeninud võidu Stuttgarti ja Dortmundi Borussia üle. Samas on kaotatud Lille’ile ja viimati AC Milanile.